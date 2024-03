Pallanuoto femminile serie A1: Como batte Cosenza 10-8

Como batte Cosenza 10-8 nella sfida cruciale per la salvezza nel campionato di serie A1 femminile di pallanuoto. Una partita intensissima, che ha visto soccombere la squadra bruzia, allenata da Francesco Fasanella, soprattutto a metà gara. 3-2, 4-1, 2-2 e 1-3 i parziali. A segno per Olio di Calabria Igp Mandelli (3), Ciudad (2), Ermakova (2) e Malluzzo (1). “Siamo coscienti che è una partita importante e per questo dobbiamo giocarla concentrate e con molta intensità dal primo all’ultimo minuto, perché la gara richiede che tutti noi siamo al massimo. Sappiamo che non sarà facile…”, erano state le parole, prima della gara, da parte di Miriam Ciudad Herrera.

Arbitri del match sono stati Alessia Ferrari e Stefano Scappini. Si torna a Cosenza con molto rammarico ma con la consapevolezza che il campionato sia ancora tutt’altro che chiuso. Occorre lottare fino alla fine.