Sconfitta la Cosenza pallanuoto maschile in serie C

Sconfitta di misura per la Cosenza pallanuoto Olio Igp di Calabria in acqua, a Cosenza, contro la forte Copral Waterpolo.

17-18 il risultato finale per gli ospiti. Arbitro dell’incontro Federico Anastasi. Gli atleti cosentini, guidati da mister Gianmarco Manna, erano chiamati ad una grande prova per riprendere immediatamente il cammino sportivo dopo il brusco stop alla prima giornata. Peccato per il risultato ma non per l’impegno profuso.

Rammarico nelle parole del mister, Gianmarco Manna. “Serviva la partita perfetta per battere la Copral. Lo sapevamo alla vigilia di questa partita e così è stato per tutti e quattro i tempi di gioco”, spiega l’allenatore. Il risultato, infatti, per lui è “bugiardo” perché non si “meritava affatto la sconfitta”. Per Manna la squadra è stata brava a giocare “sulle nostre certezze e ad esaltarci in alcuni momenti della gara solo che non siamo stati fortunati”. Un ringraziamento finale al pubblico che non ha fatto mancare cori e tifo. Così come i complimenti alla squadra avversaria. Ma soprattutto ai “ragazzi che non smetterò mai di ringraziare per i sacrifici ed il lavoro quotidiano che impiegano”. La strada intrapresa, ad ogni modo, è quella giusta. Ed i risultati, dopo tre anni di duro lavoro, non tarderanno ad arrivare, se si gioca in questo modo.