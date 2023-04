Volley Reghion, nuova trasferta in Sicilia con la Planet Strano

La Volley Reghion realizza il più importante dei match point e conquista, con tre giornate di anticipo, la permanenza in Serie B2. Obiettivo raggiunto, quindi, da capitan Genovese e compagne, quasi mai coinvolte nelle sabbie mobili della zona retrocessione, che adesso potranno affrontare con più serenità le ultime partite di campionato. Abbordabili le prime due, contro squadre già retrocesse, mentre l’ultima si giocherà a Catania, contro il CUS. Il trittico di partite inizia nel pomeriggio di sabato 22 aprile con la trasferta di Pedara contro il fanalino di coda Planet Strano Light, compagine vittoriosa la settimana scorsa in casa della BricoCity. L’incontro avrà inizio alle ore 16.30 e sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Carmelo Fioria e da Giulia Morelli. Il prossimo weekend è in programma l’ultimo incontro casalingo della Reghion e quindi l’occasione per salutare il pubblico reggino: si giocherà al PalaColor di Pellaro, avversaria di turno la Stefanese Volley.

