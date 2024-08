Il 23 agosto Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea

Si svolgerà il prossimo 23 agosto la decima edizione della Parata storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615, evento emblematico della storia della città tirrenica.

Venerdì 23 agosto alle ore 11:30 si terrà nella sala dell’Antico Sedile la conferenza stampa durante la quale verranno consegnate le targhe “Antichità, Bellezza e Nobiltà” a personalità che si sono contraddistinte in questi temi. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, nel centro storico cittadino inizierà il corteo degli Archibugieri del Santissimo Sacramento di Cava de’ Tirreni che per la terza volta saranno protagonisti a Tropea di una sorprendente rievocazione. Alle ore 18:00 Tropea torna libera! Ad annunciare l’avvenuta liberazione dalle mire dispotiche del Principe di Scilla sarà l’arrivo dei giuristi Lauro, d’Aquino e Pelliccia in Piazza Ercole.

Dopo l’annuncio della Libertà ritrovata, il corteo dei giuristi e figuranti rappresentanti nobiltà e popolo sfilerà lungo il Corso Vittorio Emanuele con la partecipazione dei ragazzi del Gruppo Folk “Città di Tropea”.

Infine, alle ore 19.30 in Piazza Cannone il pubblico potrà assistere al suggestivo spettacolo degli Archibugieri del Santissimo Sacramento che rievocheranno i festeggiamenti svoltisi quel fatidico 23 agosto 1615.

Tutto pronto, quindi, per questa decima edizione che vedrà la direzione artistica del presidente della Libertas Dario Godano, l’associazione storico culturale che fin dalla sua esistenza ha lavorato per istituzionalizzare la celebrazione di questa importante ricorrenza.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea diretto dal Prof. Nicolantonio Cutuli, ed è patrocinato dal Ministero per la Cultura in virtù del finanziamento per le rievocazioni storiche ottenuto nel 2022, dalla Regione Calabria nella persona del vicepresidente Filippo Pietropaolo e dal Comune di Tropea retto dalla Commissione Prefettizia composta da Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda.