Il 30 agosto a Jonadi (VV) la presentazione del libro “La bambina e il suo coraggio”

Presentazione del libro dal titolo: “LA BAMBINA E IL SUO CORAGGIO” di Maria Grazia Bova.

L’evento avrà luogo:

Venerdì 30 Agosto 2024 alle ore 18,00

presso la sede dell’Istituto Per la Famiglia sez.278 in Via Orazio Falduti Snc (Parcheggio Trony) a Jonadi (VV).

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto LUMINA, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedrà la partecipazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Antonio Marziale.

Il libro tratta una tematica delicata e potente, narrando una storia vera di abusi e vittorie. Si concentra sul coraggio di una bambina nel superare esperienze traumatiche, offrendo un messaggio di speranza e resilienza. Questo evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti come gli abusi sui minori e l’importanza di fornire supporto e ascolto alle vittime.