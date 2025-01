A Polistena il progetto “Espressioni d’arte”

L’associazione di promozione sociale “Arte che Parla”, con il patrocinio del Comune di Polistena (R.C.), organizza, nell’ambito del progetto “Espressioni d’arte”, curato e ideato dalla presidente e organizzatrice di eventi Simona Mileto, dalla socia e artista cosentina Marilena Cucunato e dalla socia Amalia Papasidero, responsabile della comunicazione, la mostra “Anima Mediterranea: tra luci e colori”, della pittrice Carla De Paolo di Cittanova.

Le opere esposte all’interno della mostra si basano sui colori tipici del paesaggio mediterraneo, il giallo, l’arancio, il fucsia. Tali tinte, spesso, evidenziano sensazioni contrapposte: da un lato una profonda gioia di vivere, dall’altro la denuncia di un disagio. A ogni modo lo scopo principale dei dipinti, per la loro forza espressiva e per la luce vivida in essi presente, è quello di trasmettere sensazioni positive, grazie anche alla tecnica utilizzata dall’artista, acrilico materico su tela, che dona maggiore vigore alla rappresentazione.

La personale si terrà a Polistena, cittadina della Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, presso il Museo Casa Natale dei Jerace, in via Domenicani, il 25 e 26 gennaio 2025, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Sarà un momento importante, poiché l’associazione di promozione sociale “Arte che Parla” si ripropone di far arrivare l’arte e i messaggi in essa contenuti a tutti, con un linguaggio semplice e con la voglia di diffondere bellezza in un contesto, quello calabrese, non sempre facile, ma che ha estremo bisogno di cura, di crescita e di momenti di scambio e di incontro.