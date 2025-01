Reggio: il 22 gennaio il Seminario di presentazione del restauro della Collezione Entomologica di Vittorio Aliquò: “Insecta Junior”

Mercoledì 22 Gennaio 2025 alle ore 17.00 nei locali della Nuova Residenza Universitaria di Via Roma 6 a Reggio Calabria si terrà il Seminario di presentazione del restauro della Collezione Entomologica di Vittorio Aliquò: “Insecta Junior”.

Figura di riferimento nel campo della giustizia, il Giudice Aliquò si è distinto non solo per la sua carriera da Magistrato e per il suo impegno nella promozione della legalità e dei diritti, ma anche per la sua passione nello studio degli insetti. La sua collezione è considerata tra le più ampie, con raccolte di esemplari da diverse parti del mondo.

Grazie ad un recente restauro degli entomologi dell’Associazione “Emozione Natura” e del Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata LEEA del Dipartimento dAeD dell’Università degli studi “Mediterranea”, una parte della collezione “Insecta”, la mostra entomologica itinerante realizzata e curata da Vittorio Aliquò, potrà essere ammirata in tutta la sua ritrovata bellezza.