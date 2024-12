Inizia oggi il Natale a Cannavò presso il Cric San Nicola: un weekend di eventi imperdibili

L’attesissimo evento natalizio a Cannavò Reggio Calabria presso il Cric San Nicola, prende il via oggi, sabato 14 dicembre, grazie all’impegno dell’Associazione Ape Reggina APS- ASD, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve guidate da don Giovanni Gattuso. Un weekend ricco di iniziative pensate per tutta la famiglia, con attività creative per bambini, balli, mercatini e molto altro.

La referente organizzativa dell’evento è l’operatrice pastorale Graziella Cuzzola, che ha curato ogni dettaglio per rendere speciale questa festa che unisce tradizione, arte e divertimento.

Sabato 14 dicembre: Un pomeriggio di attività e divertimento

L’inizio della festa avrà luogo dalle ore 16:00 con l’apertura dei mercatini. Alle 16:30, prenderà il via il Laboratorio creativo per bambini (fino alle 18:30), a cura delle animatrici Mary ed Elisa. I più piccoli potranno dar vita a bellissimi lavoretti in legno e con materiali vari, portando a casa la propria creazione come ricordo di questa esperienza speciale.

Dalle 19:30, sarà il turno della Scuola di ballo Fairy Dance, condotta da Anna Caridi. Una serata tutta dedicata ai balli caraibici e ad altri stili di danza, per divertirsi insieme e imparare nuove coreografie in un’atmosfera gioiosa.

E, naturalmente, non potrà mancare la visita del mitico Babbo Natale, che dalle 16:00 in poi accoglierà i bambini e gli ospiti per foto ricordo e momenti magici, portando con sé l’incanto delle festività.

Domenica 15 dicembre: Un’intera giornata di festeggiamenti

Il weekend continuerà domenica 15 dicembre, con l’apertura a partire dalle 10:00, per un’intera giornata di attività e attrazioni. I visitatori potranno passeggiare tra i tradizionali mercatini di Natale, dove troveranno artigianato locale, idee regalo, decorazioni e prelibatezze gastronomiche.

Non mancherà la mostra permanente di macchine d’epoca, una esposizione che farà felici gli appassionati di auto storiche, con esemplari d’altri tempi da ammirare.

Per i più piccoli, l’intrattenimento sarà garantito dalle 15:00 alle 18:00 con Happ Games, un’area giochi e attività pensata per il loro divertimento. La giornata si concluderà con un’esibizione di danza a cura dell’ASD Pretty Woman di Eugenia Galimi, dalle 19:45.

In entrambe le giornate saranno disponibili punti ristoro con gustosi stand gastronomici e piatti tipici natalizi, per deliziare tutti i palati.

Il Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve don Giovanni Gattuso, ha voluto condividere un pensiero speciale: “Il Natale è una festa di fede e speranza, che ci invita a riscoprire la gioia di stare insieme come comunità. In questo tempo di preparazione alla nascita di Gesù, siamo chiamati a vivere l’amore fraterno e la carità, testimoniando la nostra fede attraverso i gesti semplici e sinceri di solidarietà e accoglienza. Quest’anno, con grande gioia, avremo anche degli stand dedicati alla solidarietà, dove potremo dare il nostro contributo a chi è in difficoltà. Che questa festa possa rafforzare la nostra speranza e la nostra unione come famiglia di Dio.”