Giornata mondiale dell’Alimentazione 2024: il Rotary Reggio Sud Parallelo 38 a confronto con gli esperti del settore

Si svolgerà lunedì 14 ottobre alle ore 17:30 presso la sede sociale sita in Via Tommaso Campanella 38 il consueto caminetto Rotariano per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024. La giornata mondiale dell’alimentazione è una ricorrenza che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 16 ottobre per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, istituita a Québec (Canada) il 16 ottobre 1945. Dal 1981, la giornata mondiale dell’alimentazione ha adottato un tema diverso ogni anno, al fine di evidenziare le aree necessarie per l’azione e fornire un approccio comune. Il tema adottato quest’anno e “DIRITTO AL CIBO, per una vita ed un futuro migliori“. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 Avv. Monica Falcomatà il tema verrà affrontato da Roberto Sajia Professore di II fascia di Diritto agrario presso il Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita dell’Università “San Raffaele” di Roma dove presta servizio dal 2023 già Professore di II fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. A moderare l’incontro sarà il Tecnologo Alimentare e socio Rotary Antonio Paolillo da diversi anni impegnato nella lotta agli sprechi alimentari e promotore di sani stili alimentari.