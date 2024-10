“La Biblioteca di Babele: I libri che non esistono”: incontro il 12 ottobre a Reggio Calabria

Sabato 12 ottobre avrà luogo, presso il Circolo Arci Samarcanda di Via E. Cuzzocrea a Reggio Calabria, alle ore 17.30, lil primo incontro del ciclo “La Biblioteca di Babele: I libri che non esistono”, a cura del prof. Domenico Rosaci.

Gli incontri, che avranno cadenza settimanale, avranno come argomento i libri e il prof. Rosaci, appassionato bibliofilo, ne metterà in evidenza la fondamentale importanza nella formazione della conoscenza e della consapevolezza individuale.

I libri sono una metafora della conoscenza umana, leggere significa conoscere, e conoscere significa vivere.

Arci Samarcanda Durante questi appuntamenti settimanali presso il circolo, piuttosto che parlare di libri, si parlerà CON i libri.

Un libro per ogni incontro, a partire dal racconto “La Biblioteca di Babele” di Jorge Luis Borges, e ogni volta un libro straordinario perché solo i libri straordinari sono veramente libri.

Sull’esempio di Jorge Luis Borges, si vedrà come la vita può immaginarsi come un’infinita biblioteca dove ogni momento viene scritto un nuovo libro, e dove si può parlare con libri che ancora non esistono, e che hanno come titolo la vita dei singoli esseri umani.

Secondo Borges, siamo tutti libri che ancora non esistono, e la nostra vita avrà senso solo se avrà avuto qualcosa da dire, se sarà stata in questo senso straordinaria.