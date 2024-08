Reggio: il 28 agosto la presentazione di “Evasioni d’amore” di Santo Gioffrè

Mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Chiostro San Giorgio di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria presentano il volume “Evasioni d’amore” di Santo Gioffrè, Castelvecchi Edizione. Introducono l’incontro don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Parlerà del libro la prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Sarà presente lo scrittore Santo Gioffrè. Nei cinque racconti di questa raccolta, l’autore s’inoltra nel labirinto della memoria e racconta storie struggenti della sua esistenza segnate dalla fatica, dal desiderio del riscatto e dalla forza tenace dell’amore. Santo Gioffrè riesce ad immortalare questi ricordi con scrittura precisa e partecipazione emotiva, capace di far scintillare anche la desolazione, l’ingiustizia sociale, di guardare il silenzio e ascoltare il buio, esattamente come facevano gli occhi neri e bellissimi di sua madre. Santo Gioffrè, medico e scrittore è autore di numerosi romanzi: “Gli Spinelli e le Nobili Famiglie di Seminara”, “Leonzio Pilato”, “Il Gran Capitán e il mistero della Madonna nera”, “L’opera degli ulivi”, Ho visto”, “Fadia”. “Artemisia Sanchez” (Mondadori, 2008) da cui la Rai ha tratto una fiction televisiva di successo. Tra i numerosi premi ricevuti, ricordiamo il Premio CRONIN nel 2020, nel 2021 è stato proclamato medico scrittore dell’anno e nel 2022 ha vinto il Premio Internazionale “Tulliola-Filippelli” per la letteratura e il Premio per la scrittura della Società Dante Alighieri.