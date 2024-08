Marina di Gioiosa Ionica: i prossimi eventi dell’estate

Le associazioni operanti in orbita festa sono tante e hanno già iniziato (ieri Agiamo con la sagra della Corte d’Assise e stasera la Pro Loco con la sagra del pesce). Altre andranno in scena da domenica, come MarinAmo e la festa del mare. Da giovedì scorso il clima è soprattutto religioso, come ricorda Don Massimo, perché l’inizio della novena avvia quel cammino spirituale che mette lo stesso popolo in festa, quella di una gioia speciale per la quale si arriva a porre la statua su una barca e farla navigare tra le onde della costa jonica. Tutto questo domenica 18 agosto, dal pomeriggio e fino alla sera, quando lo spettacolo pirotecnico si attiverà dalle zattere sul mare. Il 15 agosto invece la Madonna sarà incoronata dal vescovo Oliva, proprio come Bregantini 25 anni fa. Francesco Macrì, presidente del Comitato “Ripartiamo da 100”, sottolinea le sinergie identificative di questa esperienza estiva che si ripete nel senso vivo della comunità. La città metropolitana offre alla città di Marina di Gioiosa il concerto di Nello Daniele, il 16 agosto alle 21:30, portando sul palco la sua esperienza di bellezza del mare. Il 17 agosto sarà la volta di tutta la band di Attilio Gennaro e Gegè Albanese, con un riscontro sociale di grande interesse grazie alla collaborazione con l’associazione Angela Serra.