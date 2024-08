Reggio: il 6 agosto presentazione del libro di poesie “Non sappiamo come continuare” di Demetrio Marra

Il Comune di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, martedì 6 agosto 2024, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito dell’Estate reggina 2024, presentano il libro di poesie “Non sappiamo come continuare” di Demetrio Marra. Dialoga con l’autore Roberta Sofia. Lettura di brani scelti a cura di Alessia e Marco Marra. Introducono l’incontro Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Non sappiamo come continuare è la seconda raccolta di poesie di Demetrio Marra, un libro autoprodotto composto da otto poemetti e un personal-essay sull’editoria, che riformula gli spazi enunciativi tradizionali della poesia contemporanea in un percorso politico ed esistenziale, poetico ed amoroso che si muove tra crisi nervose e relazioni sentimentali instabili, tra la finzione della politica e la dura realtà quotidiana dell’insegnante, del militante, del cittadino, dialogando con inquietudine e rabbia con le tensioni che attraversano il nostro presente. Demetrio Marra è nato a Reggio Calabria nel 1995, si è laureato all’Università di Pavia con una tesi in Filologia Moderna. È vice-direttore di Birdmen Magazine, rivista di Cinema, Serie e Teatro. È direttore editoriale di lay0ut magazine, rivista di Letteratura, Traduzione e Cultura visuale. Ha esordito con la raccolta di poesie Riproduzioni in scala (Interno Poesia, 2019). Collabora con diversi editori.