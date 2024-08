Bova Marina celebra la Madonna del Mare

La comunità di Bova Marina si è riunita in un clima di grande solennità per celebrare i festeggiamenti della Madonna del Mare, simbolo di fede e tradizione. L’evento ha visto la partecipazione dei Carabinieri in alta uniforme, rafforzando il senso di rispetto e devozione che caratterizza questa celebrazione. “Siamo stati onorati dalla presenza del Capitano Daniele Barbero, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo, e del Maresciallo Ordinario Giovanni Galletta, Comandante della Stazione Carabinieri di Bova Marina. La loro presenza ha aggiunto ulteriore prestigio a questa importante ricorrenza, sottolineando il forte legame tra l’Arma dei Carabinieri e la nostra comunità. In questa occasione speciale, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il loro costante impegno e la loro dedizione al servizio della nostra città. Il loro contributo è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, e oggi, più che mai, riconosciamo e apprezziamo il loro prezioso operato. I festeggiamenti della Madonna del Mare rappresentano un momento di unione e condivisione, in cui la nostra comunità si raccoglie per celebrare le proprie radici e i propri valori. Grazie alla partecipazione e al sostegno delle autorità locali e delle forze dell’ordine, questa tradizione continua a vivere e a prosperare, rafforzando il senso di appartenenza e di solidarietà tra tutti noi”. È quanto afferma in una nota Andrea Zirilli, sindaco di Bova Marina.