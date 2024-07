Finalissima regionale Jasmin’s cinema moda And dance, oltre 300 persone presenti all’evento

Si è svolta la finalissima regionale dei concorsi miss e mister baby mondo Italia model’s of the year e miss e mister Italia universo, evento condotto con grande professionalità dalla conduttrice Mariangela Zaccuri. La giuria è stata presieduta da personaggi di spicco come l’attore Pino Condo’, l’assessore del Comune di Motta SG Enza Mallamaci, la giornalista Dominga Pizzi, l’organizzatore di World Top Model Carlo Crea ed il presidente di giuria Enzo Cianci, insegnante Universitario e insegnante di cinema della associazione stesso. A coordinare il grande evento che ha visto oltre 300 persone presenti il presidente dell’associazione Silvia Nasuti con le socie e collaboratrici Mery Scafaria, Francesca Latella e Grazia Mazzamuto.

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia, premiato nel corso della serata, che ha dichiarato: ” Grazie per quello che fate e per il percorso di crescita che la vostra associazione sta affrontando, è’ opportuno che la politica faccia la sua parte supportando sempre le associazioni del nostro territorio che con enormi sacrifici realizzano eventi di qualità come questo”, cosi’ Cardia nel corso della serata. Madrina dell’evento l’influencer e la creatrice di questa associazione JASMIN HILARY MALAFARINA MISS BABY MONDO.

Alla finalissima sono stati presenti modelli provenienti da tutta Italia. I vincitori assoluti di questa edizione sono: categoria baby Amira Viorica Neau Calabria, Lubes Matteo Puglia, categoria junior Diletta Ruggiero Puglia, Sharon Costantino Calabria, Maria Mazzamuto Sicilia, categoria teenager Toader Arianna Lazio, categoria giovani Zina Donia, categoria Model’s of the year Matilde Doldo, categoria Miss Italia Universo Francesca Carrozza Umbria, Claudia Infortuna Calabria, categoria lady Vittoria La Rizza, categoria Over Gioconda Arico’. I secondi classificati: Carol Maria Mazzotta, Oriana Tripodi, Maria Fichera, Margot Aiello, terzi classificati: Jhoara Venere Ruggiero, Sharon Labate, quarta classificata : Aurora Greco. Votati anche I testimonial bellezza: per la categoria baby Ludovica Greco, Grace Doni, Nikol Nasuti, Arianna Tripodi, Miriam Musarella, Giada Tripodi, Denise Chirico, per la categoria Miss Ileana Berlingieri, per la categoria lady Adriana Albanese e categoria Special Luigia Perrotta, sia loro che i primi classificati e qualche altro partecipante scelto avendo superato la fase finale dovranno presentarsi alla finale Nazionale che si terrà a Rossano Calabro dal 5 all’ 8 settembre.