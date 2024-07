Festival Pensiero Cristallino: presentazione a Gerace, con Eleonora Molisani

Con una serata dedicata al mito, prende il via martedì sera, alla Cittadella Vescovile di Gerace, la prima edizione del Festival del Pensiero Cristallino, sostenuto da IPUE (Istituto di Psicologia Umanistico Esistenziale, con sede a Roma e Cosenza) che debutta all’interno del progetto di rilancio della Riviera Cristallina. Si aprirà infatti con ESISTO ANCH’IO! (Psiche), della giornalista e scrittrice Eleonora Molisani, un libro su miti meno noti, che oggi più che mai, in un tempo di conflittualità su ogni fronte del vivere, rivendicano la loro essenza e validità per indurci alla riflessione.

Un piccolo ma intenso testo, pensato per ogni fascia anagrafica, che rivendica lo strumento della cultura e del ragionamento per affrontare le sfide educative del nostro tempo. Crono, Ecate, Pelope, Eurinome, Anfione, Estia, Adone, Iris saranno i protagonisti di otto capitoli con cui Molisani affronta il valore dell’accoglienza, il rispetto della diversità, l’inclusione e le pari opportunità, la scelta e il consenso, il nuovo concetto di coppia e famiglia, l’immagine e i social network, l’ambientalismo, lealtà nell’amicizia e nello sport. Temi cari ai giovanissimi, con cui la distanza generazionale appare talvolta una voragine ma che grazie alla lettura può tornare ad essere confronto, scambio, reciprocità. A dialogare con Molisani, saranno Paolo Crimaldi, psicoterapeuta a sua volta autore, e la giornalista Camilla Ghedini. Ad introdurre l’evento, saranno Filippo Strano, direttore di Riviera Cristallina, e Filastro. Previsti i saluti del Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, soddisfatto dell’iniziativa – “I temi del Festival aderiscono perfettamente ai nostri valori e ai presupposto del progetto Riviera Cristallina ” – . e del Direttore della Deputazione, Cittadella Vescovile, Giuseppe Mantella. Riviera Cristallina, diretto da Filippo Strano, console onorario di Cancun, conta oggi l’adesione di 29 Comuni e più di trenta aziende del comparto turistico che attraverso un sistema di convenzioni e di reciproca collaborazione condividono la necessità di riattivare centri urbani, recuperare le tradizioni, valorizzare il patrimonio storico e culturale in un’ottica di sostenibilità e riscoperta delle radici. . Filastro: “La bellezza naturale della Riviera Cristallina – spiega Filastro – fornisce un’opportunità unica per esplorare la mente, il corpo e lo spirito di cui la narrativa diventa strumento“. Prossimo appuntamento, giovedì 25, con Floridiana (Arkadia) di Emanuele Pettener, al Castello Feudale di Ardore Superiore. Con l’autore dialogherà Lorenzo Tarsitani, Professore Associato di Psichiatria, Università La Sapienza di Roma, Responsabile Uoc Psichiatria Policlinico Umberto I, Roma. Il format prevede infatti il confronto tra scrittori, psicoterapeuti e giornalisti partendo da un libro, per poi ampliare il discorso.