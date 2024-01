Procedono i lavori per lo sgombero dell’ex Super Cinema Orchidea a Reggio Calabria: una parte dei vecchi videogames sarà riutilizzata come elemento di arredo simbolico

Procedono i lavori di sgombero e di bonifica della storica struttura del Super Cinema Orchidea di Reggio Calabria sulla quale è stato programmato un cospicuo intervento di ristrutturazione e la creazione di un nuovo polo culturale dedicato al cinema e al teatro. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, lo spazio dell’antico cinema reggino, prospiciente l’area del Lungomare Falcomatà, viene liberato dagli ingombri dei vecchi videopoker e dei videogames sequestrati e confiscati.

I lavori di sgombero vengono seguiti passo passo dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Vicesindaco Paolo Brunetti. “Dopo qualche decennio torna a filtrare la luce in quegli storici locali – ha affermato il sindaco – quello che si era trasformato in una sorta di deposito di stoccaggio di macchinari come i videopoker utilizzati per attività illecite, tornerà ad essere uno spazio culturale a disposizione di tutta la comunità, con una vocazione anche in chiave turistica vista la sua posizione”.

“In questi giorni – ha aggiunto il primo Cittadino – sono stato raggiunto da decine di proposte da parte di cittadini e associazioni sulla destinazione futura dei vecchi videogames che stiamo togliendo dalla struttura e stoccando in altri depositi. E’ un fatto assolutamente positivo, significa che c’è un’attenzione da parte della comunità sulle azioni di recupero dei beni comuni. E queste proposte naturalmente non rimarranno inascoltate”.

“Dopo il sequestro e la confisca, da molti anni ormai quelle macchine sono rimaste lì ferme a prendere polvere ed umidità, tanto da essere classificate formalmente come rifiuti da smaltire. Stiamo però interloquendo positivamente con l’Agenzia per i Beni Confiscati, per fare in modo che almeno una parte di quei vecchi videogames, i cosiddetti cabinati, possa essere recuperata e posizionata in dei luoghi simbolici della città, a testimonianza del passato ed anche come arredo vintage.

Penso ad esempio ad un paio di giochi sul basket, che potrebbero essere posizionati all’ingresso del Palacalafiore, oppure a qualche altro videogioco tematico da posizionare alla sala Versace del Cedir o al futuro museo civico al Monastero della Visitazione, naturalmente non come giochi elettronici, ma esclusivamente come elementi di arredo in specifiche situazioni”.

“Credo sia un bel messaggio, oltre che un’attività di recupero doverosa – ha concluso il sindaco – non solo per il valore simbolico che hanno quei videogames, ma anche per ribadire e rendere ancora più evidente la testimonianza concreta dei beni sottratti alla criminalità che tornano al bello e alla cultura. Un’attività che nella nostra città ci ha consentito di supportare e sostenere centinaia di attività di straordinaria valenza sociale”.