Siderno: mercoledì la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2023

“Ancora una volta, Siderno, luminosa cittadina della costa jonica reggina, che ha nella risorsa mare e nella spiaggia i suoi più rilevanti motivi di orgoglio e di attrattività turistica, è felice di invitare i cittadini e le Istituzioni a prendere parte alla cerimonia di consegna della quarta Bandiera BLU.

L’evento è previsto alle ore 19:00 del 21 giugno 2023 presso il Monumento al Marinaio sullo splendido Lungomare delle Palme.

Siamo consapevoli del ruolo di guida che il Comune è costantemente chiamato ad assolvere per la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, ma, è quanto mai fondamentale, realizzarlo in piena collaborazione con la preziosa partecipazione della parte più attiva della popolazione ed in primis dei nostri giovani e delle associazioni, chiamati ad essere custodi partecipi di tale ricchezze.

Proprio grazie al coinvolgimento di scuole, associazioni, e cittadini si è potuta garantire la conservazione del nostro arenile, famoso per la sabbia bianca e lucente, che dà lustro al territorio intero, costituendone un elemento di richiamo turistico imprescindibile.

L’evento in oggetto sarà, dunque, un importante momento di aggregazione che intende premiare tutta la comunità locale che sviluppa la capacità di relazionarsi ogni anno, in modo più consapevole, al turismo sostenibile”.

Lo comunica in una nota il sindaco Mariateresa Fragomeni.