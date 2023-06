“Spazi di lettura” a Reggio Calabria: al via una serie di incontri per scoprire la lettura 0-6

Nell’odierna società che “consuma” quotidianamente, in maniera distratta e superficiale, centinaia di notizie ed informazioni, la lettura (intesa come approfondimento) resta una delle modalità principali di acquisizione di conoscenza.

L’approccio alla lettura (ancora più romantico se si parla del caro e vecchio “libro”) è il rito di passaggio verso il sapere che tutti dovremmo compiere. Il tempo ha trasformato il supporto, ha cambiato il medium, ma la lettura resta un meraviglioso strumento di condivisione.

Chi conosce bene le potenzialità della lettura, specie della lettura precoce, sono le volontarie del progetto locale “Nati per leggere” coinvolte nell’iniziativa “Spazi di lettura”, una serie di incontri che si svolgeranno l’8 e il 15 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30 all’interno della sala “SpazioTeatro e Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, Presidio Npl” con l’intento di far scoprire alle famiglie, in particolare ai genitori, l’importanza della lettura precoce, pratica che consente ai bambini già in tenerissima età (0-6 anni) di rafforzare la relazione e il dialogo con l’adulto, fortificando il legame parentale, oltre ad essere un’attività fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Questi due appuntamenti si inseriscono all’interno del vasto programma di “Una culla di libri”, progetto a vocazione multiculturale sviluppato da Arci Reggio Calabria APS volto a promuovere la cultura della lettura precoce nelle comunità straniere e nelle famiglie italiane residenti nel comune di Reggio Calabria. Il progetto (vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2021 e finanziato dal Centro Per il Libro e la Lettura) si avvale, inoltre, di numerose Associazioni partner già impegnate sul tema, a ciò si unisce la sinergia con il Comune di Reggio Calabria, estensore del Patto Locale per la Lettura, e con alcune Associazioni straniere presenti sul territorio (“Paspartu”, “Mindoro Tamaraw” e “Associazione Georgia in Calabria”) che arricchiscono le potenzialità e la capillarità del progetto.