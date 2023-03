Progetto “Salviamo la Terra” della cooperativa Sankara: il 26 marzo alla Villa Comunale di Caulonia Marina l’incontro finale “merenda al parco”

Sta per concludersi l’anno di attività del progetto “Salviamo la Terra!”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Le attività programmate, incentrate sulla tematica “Ambiente e sani stili di vita”, hanno coinvolto un gran numero di minori nei diversi laboratori ed iniziative, consentendo loro di entrare in contatto con spazi ambientali e paesaggistici e con una necessaria condivisione di pratiche di consumo responsabili.

È stata inoltre opportunità di socializzazione, interazione con bambini e ragazzi anche

di età diversa accomunati dalla voglia di condivisione di esperienze e apprendimento.

Sono state realizzate le attività di “laboratorio di cucina”, “orto in bottiglia”, “alla riscoperta di fiumi e torrenti”, “fotografia naturalistica”, “escursionismo e orienteering”, “pittura sassi” e “riciclart”.

Intensa la partecipazione delle famiglie e dei minori durante gli incontri programmati nei 12 mesi di attività. Ed è proprio per celebrare l’importante sinergia con le famiglie e con molte realtà associative del territorio che la prossima domenica, 26 marzo 2023, ci sarà l’ultimo incontro del progetto con il laboratorio “merenda al parco”.

Un momento di riflessione sul percorso svolto, sull’importanza del rispetto dell’ambiente e di un corretto stile di vita attuato anche attraverso un’alimentazione consapevole. Sarà l’occasione per ringraziare formalmente i bambini che hanno partecipato e animato

tutte le iniziative svolte e consegnare loro un attestato di partecipazione e vari gadget progettuali.

L’iniziativa vedrà anche la partecipazione del Consigliere regionale Salvatore Cirillo, del sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso e dell’assessore Antonella Ierace. “Speranzosi di aver contribuito ad avvicinare i bambini e i ragazzi all’ambiente, siamo sicuri che la loro impronta sulla terra sarà un po’ più “green” dopo questo anno di attività realizzate insieme”.