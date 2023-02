La Street Art della Città Metropolitana approda a San Ferdinando con un murale sui Bronzi di Riace

Si è conclusa a San Ferdinando la realizzazione dell’opera murale realizzata nell’ambito del progetto “Street Art” promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il progetto nasce da un’idea di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura di Metrocity che, in occasione del 50esino del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ha voluto diffondere l’arte e la cultura della magna Grecia con una serie di installazioni realizzate in numerosi comuni della provincia.

Tra questi anche San Ferdinando, con un murale dedicato ai Bronzi di Riace a cura degli artisti Ilenia Iozzo ed Emanuele Neri, giovani studenti dell’Accademia di Reggio Calabria.

“Siamo felici che San Ferdinando sia stato selezionato per accogliere un progetto artistico di questo livello”, dichiara il sindaco Luca Gaetano; “abbiamo accolto con entusiasmo l’idea e siamo rimasti colpiti dalla perizia e dalla creatività dei giovani artisti che hanno realizzato il murale. Emanuele Neri e Ilenia Iozzo hanno vissuto qui per alcuni giorni ed è stato molto interessante, per tutti noi, osservare il processo creativo svolgersi en plein air. Desideriamo porgere sentimenti di gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato, in primis al consigliere delegato Filippo Quartuccio, al presidente metropolitano Carmelo Versace e soprattutto a Ilenia ed Emanuele cui rivolgiamo i nostri complimenti e gli auguri per il prosieguo della loro attività.”

“L’assessorato alla cultura del Comune è fortemente impegnato in un percorso di recupero e valorizzazione della nostra città e opere del genere, che accrescono il nostro patrimonio artistico e culturale vanno nella direzione auspicata da tutti, che è quella di rendere San Ferdinando un luogo attraente e con molte cose da raccontare a cittadini e visitatori”, afferma l’assessore Francesco Barbieri.

L’amministrazione comunale, infine, ringrazia vivamente Andrea Muratore, il regista e film-maker di Medmafilm che con spirito volontaristico sta documentando gli eventi che interessano San Ferdinando, con la finalità di produrre un documentario a testimonianza del vasto lavoro collettivo che si sta svolgendo nella cittadina tirrenica.