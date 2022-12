Reggio: il 6 dicembre l’Arcigay discute di lotta all’HIV/Aids

In occasione della Giornata Mondiale della Lotta all’HIV/Aids, celebratasi il 1 dicembre, si svolgerà una tavola rotonda, per affrontare il tema Salute e della prevenzione con il Dr Sandro Giuffrida, il Dr Zuccarelli, la D.ssa Fiorillo ed il Dr Mangano. All’evento verranno presentati i risultati della Mappatura dei servizi di prevenzione, cura e assistenza in ambito di salute sessuale, organizzata da Arcigay Nazionale a cui ha preso parte anche il comitato di Reggio Calabria.

L’evento avrà luogo presso Il Circolo Samarcanda (sede che ospita il centro), in via Emilio Cuzzocrea n° 11 alle ore 17:00.