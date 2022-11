La geracese Michelle Caillibotte al Gran Ballo Viennese di Roma

«La partecipazione della nostra giovane concittadina Michelle Caillibotte al Gran Ballo Viennese di Roma: il Charity Ball più prestigioso e glamour della Capital, è motivo di orgoglio per la città di Gerace. A Michelle vanno i nostri complimenti per aver realizzato un sogno che, ne siamo certi, ha messo in risalto le sue splendide doti personali che da sempre la contraddistinguono. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, Gerace e tutti i Geracesi sono tutti orgogliosi di Michelle. A lei va il nostro più sincero augurio è che Michelle possa proseguire nel suo percorso di vita, nei suoi studi e nella sua formazione professionale e raggiungere i traguardi che desidera».

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Gerace che si congratula con la 23enne Michelle Caillibotte, cittadina geracese, che nei giorni scorsi ha preso parte, unica per la Locride e la Città Metropolitana di Reggio Calabria al Gran Ballo Viennese di Roma, l’evento magico, realizzato a favore di “Make A Wish Italia”, che si è svolto nella splendida cornice della Ritz Ballroom del St. Regis Rome.

Michelle, come del resto le altre ragazze che hanno preso parte all’evento, è tenace e determinata, è una libera sognatrice che rappresenta, con orgoglio, le proprie radici geracesi.