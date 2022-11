Dal 4 al 6 novembre l’evento “Pepotto” organizzato da Confesercenti Reggio Calabria

Valorizzazione del territorio metropolitano e approfondimenti sui suoi prodotti peculiari, storia, tradizioni ma anche, anzi soprattutto, uno sguardo verso il futuro.

Tutto questo e altro ancora si potrà ascoltare negli incontri previsti dal 4 al 6 novembre durante lo svolgimento di Pepotto, l’evento organizzato da Confesercenti Reggio Calabria nell’ambito della manifestazione Epicure’ promossa dalla Camera di Commercio reggina. Uno sguardo a 360 gradi sui prodotti identitari e la loro importanza in una strategia di crescita e sviluppo, suddiviso in tre appuntamenti strutturati seguendo un format più da talk show che da convegno con ospiti di rilievo i quali interagiranno in una discussione informale e coinvolgente.

Questo il programma degli incontri:

4 novembre 19:30 – 20:30

“Un peperoncino per amico” in collaborazione con Accademia Italiana del Peperoncino

Intervengono

Ninni Tramontana – Presidente Camera Commercio Reggio Calabria

Sergio Ribecco – Presidente Accademia del Peperoncino Delegazione Pellaro

Angelo Latella – Segretario Accademia del Peperoncino Delegazione Pellaro

Antonino Alampi – Accademico e referente Fiepet Confesercenti

Claudio Aloisio – Presidente Confesercenti Reggio Calabria

Modera

Raffaele Mortelliti

5 novembre 19:30 – 20:30

“Bergamotto di Reggio Calabria: da coltura industriale a superfood.”

Intervengono

Ninni Tramontana – Presidente Camera Commercio Reggio Calabria

Filippo Arilotta – Ricercatore e storico

Davide De Stefano – Responsabile nazionale Conpait Gelato

Marco Poiana – Rappresentante Stazione Sperimentale delle Essenze

Claudio Aloisio – Presidente Confesercenti Reggio Calabria

Modera

Raffaele Mortelliti

6 novembre 19:30 – 20:30

“L’importanza strategica dei prodotti agroalimentari identitari per la valorizzazione del territorio.”

Intervengono

Ninni Tramontana – Presidente Camera Commercio Reggio Calabria

Daniele Castrizio – Professore ordinario Università DI Messina

Alberta Nesci – Responsabile Azienda Nesci

Irene Calabrò – Assessore Finanze, Cultura e Turismo Comune di Reggio Calabria

Claudio Aloisio – Presidente Confesercenti Reggio Calabria

Modera

Raffaele Mortelliti