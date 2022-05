Marina di Gioiosa Ionica, l’incontro “Togli quel rossetto non puoi uscire con le amiche”

Ragazzi attenti e sinergia tra le istituzioni per l’incontro “Togli quel rossetto… non puoi uscire con le amiche …- dall’attenzione alla persecuzione”, organizzato dallo sportello antiviolenza “Mai più Soli” del comune di Marina di Gioiosa Ionica.

Ieri nella sala del consiglio abbiamo discusso insieme ai ragazzi dell’istituto Tecnico per il Turismo sulla violenza e sulle figure coinvolte, su come riconoscere gli “allert” e su come muoversi in caso di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e assistita.

“Dopo due anni di incontro via web – ha dichiarato Valentina Femia – avere ripreso in presenza è fondamentale per avviare percorsi di sensibilizzazione e di consapevolezza sul tema. Abbiamo lanciato l’idea di un percorso di consapevolezza attraverso la scelta di alcuni testi fondamentali per la vita di ogni giovane donna e giovane uomo. La cultura è la prima arma contro un sistema che, purtroppo, troppo spesso, vede protagonista la violenza e non la gentilezza. Le molestie e non il rispetto della volontà di ogni singola persona”.