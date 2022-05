Al via la collaborazione tra “Leonida Edizioni” e “Actual Art”, la più importante casa editrice armena

Nella giornata di ieri la reggina “Leonida Edizioni” ha stipulato un contratto di collaborazione e gemellaggio con la Casa Editrice “Actual Art”, la più importante del territorio armeno, al fine di stabilire un rapporto produttivo per la valorizzazione delle due culture, italiana e armena.

Il contratto prevede la produzione di pubblicazioni bilingui e la possibilità di tradurre alcuni degli autori in forza alla “Leonida Edizioni” nella lingua armena, nel tentativo di aprirsi ad un nuovo mercato. Inoltre, una delegazione della “Actual Art” prenderà parte alla tre giorni dello “XENIA Book Fair” 2022, il festival del Libro all’aperto promosso da “Leonida Edizioni”, che avrà luogo presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria dal 5 al 7 agosto. Insieme alla “Acutal Art”, parteciperà anche l’Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica d’Armenia presso la Repubblica Italiana S.E. Tsovinar Hambardzumyan

Il gemellaggio con la più importante casa editrice armena rappresenta uno straordinario traguardo per l’editoria nazionale e attesta la “Leonida Edizioni” di Domenico Polito, che da sempre ha intrapreso una politica editoriale di scambio culturale e di accoglienza, come la casa editrice che più ha investito e lavorato per costruire un ponte con le culture dell’est Europa. In quest’ottica va ricordata la proficua collaborazione che “Leonida Edizioni” ha instaurato con la Repubblica della Georgia e che ha portato, nel corso del 2021, alla pubblicazione di un’antologia poetica di poeti reggini e georgiani in una commistione di versi e tematiche disparate e allo stesso modo interconnesse.

Questo il commento di Domenico Polito: “l’inizio del rapporto di collaborazione con l’Armenia attraverso l’ambasciata e la prestigiosa Actual Art è uno dei risultati più significativi di quel percorso interculturale extranazionale (che ha coinvolto in particolare i paesi transcaucasici) intrapreso dalla Leonida Edizioni a partire dal 2015. Per questo motivo credo sia doveroso ringraziare l’Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica d’Armenia presso la Repubblica Italiana, S.E. Tsovinar Hambardzumyan, perché ha avuto un ruolo fondamentale nel favorire i rapporti tra le due case editrici”.