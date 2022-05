A Taurianova va in scena “AGRIFEST”: a giugno tre giornate di eventi

«L’obiettivo del Villaggio Sud Agrifest – affermano gli organizzatori – è quello di creare un grande laboratorio sperimentale, dove creare nuovi progetti e nuove connessioni tra il mondo dell’agricoltura e quello della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica e del lavoro etico e giovanile. L’idea è quella di promuovere e valorizzare il più possibile le risorse e le identità territoriali, per dare un messaggio alle giovani generazioni e affrontare le sfide del nostro tempo con maggiore consapevolezza e creatività. Siamo felici – concludono – di aver raccolto, già per questa prima edizione, l’entusiasmo e la partecipazione di tante realtà produttive, associative e istituzionali, che hanno dato fiducia ad un gruppo di giovani imprenditori e ragazzi animati dalla passione per il proprio territorio».



Villaggio Sud Agrifest inoltre sarà anche uno spazio in cui i bambini attraverso i laboratori didattici e i giovani attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle università potranno esplorare ed esporre la loro idea di un futuro sempre più sostenibile, ma sarà anche un viaggio tra l’arte contemporanea, la scrittura, i nuovi metodi di apprendimento.

Villaggio Sud Agrifest, dopo il fermo imposto dall’emergenza sanitaria, avrà anche un grande palco che porterà finalmente a Taurianova alcuni tra i più interessanti artisti della scena musicale locale e nazionale nell’unico messaggio della sostenibilità e accessibilità. Aprirà il 2 giugno Barreca, che firma la direzione artistica dell’evento, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album darà il via al suo nuovo tour dal palco del Villaggio Sud Agrifest; il 3 sarà la serata di Peppe Voltarelli l’artista meridionale per eccellenza che presenterà il suo ultimo disco Planetario, e per l’ultima serata una staffetta di musica con l’apertura dei Prospettiva di Gioia sulla luna, gruppo simbolo della scena musicale locale; Kihm che con il suo ultimo lavoro ha stupito il suo pubblico facendo l’occhiolino al mainstream, e quindi l’attesissimo concerto dei Negrita, per la prima tappa estiva della band che finalmente rotolerà verso sud. Unico evento a pagamento all’interno di una manifestazione con ingresso gratuito.

Il pubblico sarà infatti parte integrante del Villaggio Sud Agrifest, e oltre a godere di bella musica, dj set, degustazioni food & beverage di qualità, potrà incontrare gli espositori che metteranno a disposizione non solo i loro prodotti per le prove sul campo, ma anche la propria formazione professionale per confronti informali.

E tra gli eventi più attesi dal pubblico la Gara di abilità per trattoristi, dedicata al giovane Francesco Galluccio, amante della natura e dell’innovazione nell’agricoltura, scomparso l’estate scorsa.

Il programma completo è consultabile al link: https://www.villaggiosud.it/programma/

e sarà presentato in conferenza stampa lunedì 30 maggio 2022 alle ore 19 nella sede della Biblioteca Comunale di Taurianova in corso XX Settembre, 33.