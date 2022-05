Karate, Santo Torre a Reggio Calabria per uno stage

Giovedì 2 giugno p.v., il Maestro Santo Torre, uno dei Pionieri del Karate italiano sarà ospite per la prima volta in Calabria per il 1° Stage Tecnico di Karate, presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone”, affiliato CSAIn, sito in via Frangipane, 13.

Il M° Torre, Allievo diretto del M° Hiroshi Shirai, conosciutissimo nel panorama mondiale del karate, è cintura nera 8° Dan FIJLKAM, è il Responsabile Nazionale Shotokan ed è componente della commissione nazionale Tecnici FIJLKAM. Il maestro Santo Torre nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto risultati storici, che oggi sono ben impressi nelle menti di tutti gli appassionati e non solo: ha camminato su quasi tutti i tatami d’Italia e d’Europa, partecipando a molti campionati nazionali e internazionali. Per oltre un decennio ha ottenuto risultati eccellenti anche da allenatore della Nazionale Italiana, conquistando nel 2006 il campionato del mondo a Tampere (Finlandia), conquistando la prima medaglia d’oro in un mondiale per l’Italia.

Lo Stage è stato organizzato dallo CSAIN Calabria e dal M° Riccardo Partinico che nell’agosto 2021 è stato uno dei pochi ad essere presente all’esordio del Karate alle Olimpiadi di Tokyo in veste di giornalista sportivo accreditato dal CIO ed ha trasmesso in diretta e mondovisione tutte le fasi di qualificazione, le finali e le interviste dei nostri atleti vincitori Luigi Busà e Viviana Bottaro,

Lo stage di karate (Kata e Kumite), totalmente gratuito, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con la presenza degli Atleti Preagonisti ed Agonisti, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 invece, ci sarà una riunione con gli Insegnanti Tecnici. Una grande occasione per tanti bambini che hanno da poco mosso i primi passi nel mondo del karate, ma anche per i praticanti più esperti, che avranno modo di imparare delle nozioni offerte da un uomo che in questo campo è da anni un punto di riferimento nazionale.

CSAIn continua a promuovere lo sport puntando sulla qualità dell’offerta formativa e sportiva e delle iniziative messe in campo a beneficio dei propri soci per mantenere più alto possibile lo standard qualitativo proposto.