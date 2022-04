Primo Maggio all’insegna delle auto storiche a Reggio Calabria con il festival “Autoretrò in riva allo Stretto”

Ottava edizione del festival “Autoretrò in riva allo Stretto”. Primo Maggio all’insegna delle auto storiche. Reggio Calabria ospiterà l’ottava edizione del festival “Autoretrò in riva allo Stretto”, valido anche come primo memorial “Lillo Cavallo”, in ricordo del compianto presidente dell’Aremes (Associazione Reggina Mezzi Storici), autentico sportivo e personaggio illustre del mondo dell’automobilismo reggino.

Il piazzale “Enzo Ferrari” di Reggio Calabria ospiterà oltre 100 autovetture storiche che giungeranno in riva allo Stretto per commemorare nel migliore dei modi Lillo Cavallo, deus ex machina di questa manifestazione nelle precedenti sette edizioni. La città di Reggio sarà invasa da splendide auto d’epoca che richiameranno tantissime appassionati a far da cornice alla giornata di sport e divertimento.

Si parte con il raduno dei partecipanti nel piazzale “Enzo Ferrari” previsto per le ore 8.30. Saranno, quindi, tantissimi gli appassionati delle storiche quattro ruote che non si lasceranno scappare l’occasione per ammirare, fotografare e fotografarsi accanto alle fiammanti e preziose “Autoretrò”.

Dopo il raduno nel piazzale “Ferrari”, per le ore 9.40 previsto il saluto delle autorità sportive e politiche e la successiva presentazione delle singole auto. Alle 10.50, tutti i partecipanti daranno vita alla sfilata sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio ed il successivo trasferimento sulla Costa Viola dove si fermeranno presso la struttura culinaria “Antico Carro”. In questa location sarà consegnato il premio alla memoria del compianto “Lillo Cavallo”.

A tributare gli onori del caso, saranno presenti varie personalità del mondo del motorsport, dai presidenti dei Ferrari Club, a quelli dell’ASI senza dimenticare naturalmente gli amanti delle due ruote. Special guest: Corrado Lopresto, collezionista italiano per eccellenza esperto nel restauro e conservazione di auto d’epoca e direttamente da Maranello Mauro Apicella, coordinatore dei 200 Ferrari Club sparsi in tutto il mondo.

Non mancheranno le realtà locali che hanno scelto di legarsi a questo evento come il Circolo Tennis Rocco Polimeni, Pavone gomme e centro revisioni, Fratelli Barillà servizi per l’auto, Polimenti Centro Vendita assistenza pneumatici, Unipol Sai Assicurazioni di Antonio Chiofaro, Centro revisioni auto moto e camion Campo Calabro, autofficina B&P fratelli Frascoli, Caffetteria gelateria Fragomeni, Pasticceria Ficara di Romeo, Papalia Sapori Calabresi, l’Antico carro Agriturismo, 3 bottoni gelateria pasticceria artigianale e Corona Petroli.

A curare le fila della manifestazione sarà il suo degno successore tanto al Ferrari Club quanto all’Aremes, vale a dire il Presidente Natale Romeo.

Lillo Cavallo aveva una passione immensa per i motori che nasce guidando di nascosto, a soli 12 anni, una vecchia Balilla del papà. Dalla sua parte ha sempre avuto una mamma che lo assecondava in tutto fino al punto di firmare dal notaio la licenza per poter correre in auto già a 18 anni (il regolamento allora prevedeva 21 anni d’età). Inizia come pilota guidando diverse vetture