Assemblea permanente Pnrr e Piano sociale di zona: “Bene finanziamento dei piani integrati Villa San Giovanni-Campo Calabro”

“L’Assemblea permanente del PNRR, costituitasi lo scorso 5 febbraio, non può che esprimere la massima soddisfazione per l’avvenuto finanziamento con Decreto del Ministro dell’Interno del 22 aprile del Piano Integrato “Riassetto e recupero ai fini sociali ed ambientali di aree, siti urbani e manufatti industriali dismessi, dell’area urbana di Villa San Giovanni-Campo Calabro”, per l’importo complessivo richiesto di 6,5 milioni di euro.

Un risultato che sentiamo nostro, perché i due progetti presentati dal Comune di Villa San Giovanni sono frutto del lavoro gratuito dei tecnici volontari di quest’assemblea, grazie alla disponibilità dimostrata dai commissari prefettizi Marco Oteri e Giuseppe Putortì, ma soprattutto grazie alla preziosissima collaborazione delle associazioni che da anni sono orecchie e voce della comunità villese e che mai si sono fermate nell’impegno per la riqualificazione del territorio.

Durante il nostro primo incontro, il 5 febbraio, i progetti dei Piani Integrati sembravano cosa fatta, ma diversamente da quelle che erano le aspettative della comunità: è partito il lavoro di progettazione contro il tempo; abbiamo incontrato i commissari e i referenti dell’ufficio tecnico; gli architetti dell’assemblea hanno lavorato assieme all’UTC e così i due progetti presentati e oggi finanziati hanno recepito a pieno le istanze dei quartieri, diversamente da quelle che erano le premesse soprattutto per la riqualificazione dell’ex ISA che avrebbe dovuto essere la ripresentazione di un vecchio progetto ormai non gradito alla città.

Il nostro grazie ai cittadini, alle associazioni (il Comitato Borgo di Piale per il progetto di Forte Beleno; Cenidia, Rose Blu, Nuvola Rossa, Teatro Primo e la comunità quartiere Immacolata per il progetto dell’area ex ISA), ai progettisti, a tutti quanti hanno creduto che insieme si può. E noi aggiungiamo che insieme si deve!

Un lavoro che è stato ed è senza soluzione di continuità nell’ascolto della comunità ritenendo valore assoluto la partecipazione dal basso, attraverso numerosi appuntamenti di cittadinanza attiva, grazie alla partecipazione di molti a confronti, dibattiti, elaborazione di proposte affinché non andasse perduta l’occasione di recuperare e restituire alla città aree ad oggi mortificate dall’abbondono e dal degrado.

Dalle varie proposte emerse dai numerosi tavoli che si sono susseguiti, ad oggi sono state condivise con l’Ufficio Tecnico Comunale, grazie alla grande disponibilità e all’interesse manifestato dai commissari prefettizi che hanno favorito gli incontri ed espresso il loro apprezzamento, le seguenti proposte progettuali, cui hanno lavorato i tecnici/cittadini di Villa San Giovanni: