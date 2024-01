Capodanno a Crotone, Ferro (FdI): ”Successo concerto ribalta immagine Calabria come fanalino di coda”

”Il concerto di Capodanno a Crotone trasmesso su Rai Uno con ascolti record ha rappresentato una straordinaria vetrina per la città pitagorica e per l’intera Calabria. Un successo reso possibile grazie alla lungimiranza e alla determinazione del presidente Roberto Occhiuto, ma anche al lavoro delle tante professionalità del territorio che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento, a partire dalle forze dell’ordine fino alle maestranze locali, all’impegno degli imprenditori turistici, degli operatori dell’informazione, dalla grande partecipazione ed entusiasmo della gente di Crotone, che ha dato della città una immagine straordinaria, capace di trasmettere grandi emozioni”.

Così all’Adnkronos Wanda Ferro, esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Interno. “La Calabria ha dimostrato ancora una volta di potere ospitare grandi eventi di spettacolo, e soprattutto con la perfetta riuscita del Capodanno Rai e di tutto ciò che ha ruotato intorno all’appuntamento, si è ribaltata l’immagine di una realtà descritta sempre come fanalino di coda, ma che esprime invece capacità, passione, voglia di fare, capacità di raccontare le eccellenze della proprio terra: sono certa che con il giusto supporto e l’attenzione da parte delle istituzioni – conclude il sottosegretario – il Capodanno crotonese non sarà solo l’indimenticabile festa di una notte, ma una tappa di un percorso di crescita e di riscatto per questa parte del territorio calabrese e della sua comunità”.