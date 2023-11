Crotone: ecco il “Concorso Presepe – Natale 2023”

Il Movimento Vivere In nel quadro delle sue iniziative di promozione umana e culturale organizza la XXXIV edizione del CONCORSO PRESEPE – Natale 2023.

Il Concorso si propone di valorizzare e trasmettere la tradizione del presepe in famiglia e nelle scuole, in tutti i suoi risvolti spirituali, umani e sociali.

Attraverso la realizzazione del presepe cogliamo l’invito a essere artefici della cultura della pace tanto necessaria anche oggi. Ci sollecitano le parole di San Giovanni XXIII tratte dall’enciclica Pacem in terris di cui ricorre il sessantesimo anniversario: Queste nostre parole … sono dettate da una aspirazione, che sappiamo comune a tutti gli uomini di buona volontà: la pace nel mondo … Abbiamo il dovere di spendere tutte le nostre energie per il rafforzamento di questo bene. Ma la pace rimane solo suono di parole, se non è fondata sulla verità, costruita secondo giustizia, vivificata e integrata dalla carità e posta in atto nella libertà. Allontani Egli, il Principe della pace, dal cuore degli uomini ciò che la può mettere in pericolo; e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia, di amore fraterno. Illumini i responsabili dei popoli, affinché garantiscano e difendano il gran dono della pace; accenda le volontà di tutti affinché si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la desideratissima pace (Pacem in terris, 1963).

Il tema di questa trentaquattresima edizione, “Contemplando Gesù il Principe della pace”, vuole stimolare tutti, nelle scuole, nelle famiglie, nella società intera, a realizzare artisticamente il messaggio di Gesù, il figlio di Dio, che si è fatto carne, divinizzando ogni aspetto dell’umano. La nascita di Gesù tra gli uomini è un evento che continuamente si ripete intorno a noi, dà forma al nostro modo di essere e di vivere, alla nostra identità.

La partecipazione al Concorso Presepe è aperta a tutti, in maniera individuale o di gruppo (condomini, parrocchie, associazioni, comunità, attività commerciali ed artigianali), con una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I partecipanti al Concorso dovranno iscriversi entro il 18 dicembre, indicando se si desidera:

visita del presepe in presenza da parte della commissione giudicatrice, previo appuntamento concordato; partecipazione on line, inviando foto e video, via e-mail: kr@libero.it

Quest’anno il Concorso si arricchisce di una novità: una mostra di presepi nella Torre Aiutante del Castello di Crotone che sarà inaugurata il 18 dicembre. Coloro che desiderano esporre il proprio presepe possono contattare la segreteria del Concorso entro il 10 dicembre.

Saranno premiati i presepi più significativi e più rispondenti al tema proposto; a tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La premiazione avverrà in gennaio, in data da destinarsi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro lunedì 18 dicembre 2023 presso “La Copisteria” di Armando Talarico in Via Firenze n. 84, oppure via e-mail al seguente indirizzo: viverein.kr@libero.it, oppure telefonando al numero 0962.23887.