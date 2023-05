Crotone, convocato il Consiglio comunale per il 31 maggio: undici punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare in 1a convocazione per il 31 maggio 2023, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per il 5 giugno 2023, alle ore 15:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Adeguamento gruppi e commissioni consiliari;

Adeguamento Commissione Pari Opportunità

Interpellanza con carattere d’urgenza del consigliere Andrea Devona sui piani di sviluppo urbano del Comune di Crotone;

Interpellanza dei consiglieri Marisa Luana Cavallo e Fabrizio Meo sui provvedimenti in ordine alle attività che comportano diffusione della musica all’interno del Centro storico;

Interpellanza del consigliere Salvatore Riga sulla definizione del Piano Energetico Comunale;

Mozione avente ad oggetto “Mozione consiliare – Ai fini della ricognizione e regolarizzazione del contingente comunale dei taxi e delle autovetture a noleggio con conducente (c.d. “autoservizi pubblici non di linea”);

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2023. Approvazione modifiche ed integrazioni;

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, esercizio finanziario 2023 (Art. 175, commi 1-3, del D.Lgs. n.267/2000);

Modifica degli artt. 70, 93, 99, 104, 115, 132 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 13.05.2008;

Autorizzazione deroga ai parametri urbanistici del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: “Realizzazione di un asilo nido in Loc. Margherita, Crotone (KR)” – CUP: F15E22000500006;

Modifiche all’art. 3 del “Regolamento per la sosta a pagamento dei veicoli in ambito comunale”.

Lo comunica in una nota il presidente del Consiglio comunale Mario Megna.