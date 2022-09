La 13esima edizione della “Sagra della Castagna”: dal 3 al 6 novembre a Cotronei (KR)

Nella scorsa riunione dell’Associazione, è stata individuata la data della all’ormai prossima 13^ edizione della “Sagra della Castagna” di Cotronei (Kr).

L’evento si svolgerà nei seguenti giorni: 3-4-5-6 novembre 2022 a dare l’annuncio è il Coordinatore dell’Associazione “Circolo Noi con Voi”, Matteo Costantino.

Sono tante le attività che comporranno il corposo programma, non mancheranno gli appuntamenti culturali e di discussione su temi importanti, quali la natura e l’ambiente, così come dettagliate saranno le serate di puro divertimento, caratterizzate come sempre da giochi popolari, caldarroste, stand gastronomici e buona musica live. Importante novità di questa tredicesima edizione è il cambio della location. Infatti per la prima volta la Sagra, in particolare le serate del 5 e 6, non si svolgerà nella consueta Piazza della Solidarietà bensì in Piazza Indipendenza, con una spettacolare chiesa madre a fare da cornice.

In fase di organizzazione è anche il consueto mercatino. Gli artigiani, commercianti e artisti vari che vorranno allestire il proprio stand, potranno contattare lo staff ai seguenti contatti: 3279574976 – 3283022390 oppure scrivere una mai a: circolonoiconvoi@gmail.com. Non mancherà la tradizionale riffa, nelle prossime settimane prenderà inizio la vendita dei biglietti.

Si prospetta una Sagra ricca di appuntamenti e divertimento.

Per rimanere sempre aggiornati e per contatti di vario genere si consigliano i seguenti canali:

