Il 17 settembre a Petilia Policastro (KR) la sostituzione dell’Albero della Legalità

“Organizzato dal Progetto di Vita, Sabato 17 settembre 2022 alle ore 10,30 presso la Piazzetta dell’Emigrante della città di Petilia Policastro (Kr) – comunica una nota – si terrà la sostituzione dell’Albero della Legalità con deposizione di un monumento in memoria delle vittime delle mafie e sarà reso omaggio al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in occasione del 40° anniversario della strage di via Carini.

Dopo circa un mese dalla deposizione della Pietra d’inciampo in memoria di Lea Garofalo a Pagliarelle (frazione della Città di Petilia Policastro) e in occasione del 40° anniversario della Strage di Via Carini, il Progetto di Vita dona nuovamente alla Città di Petilia Policastro dei simboli che rappresentano persone reali morte per difendere la giustizia, la verità, le istituzioni e tutti noi per farle continuare a vivere per l’eternità.

Il nostro impegno nella lotta alla criminalità organizzata non ha pause, perché perseguire la legalità permette il riscatto morale della società civile verso la libertà. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti nel ricordo di un Carabiniere, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha difeso la democrazia. Lui vive in tutti coloro che difendono la legalità uniti come le trame del nostro Tricolore.

Interverranno:

SIMONE SAPORITO

Sindaco di Petilia Policastro (KR)

ADRIANA COLACICCO

Co-fondatrice del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della

Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

GERARDO GATTI

Co-fondatore del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della

Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese

Alla Cerimonia – conclude la nota – parteciperanno autorità civili, militari, religiose, delegati di tutte le associazioni locali e il mondo della scuola, rappresentato da alunni e docenti con le loro testimonianze.

La cittadinanza è invitata.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid”.