Mario Leotta and Ritmo Symphony Band, il 29 agosto grande spettacolo musicale a Le Castella

Nell’incantevole scenario del Castello Aragonese di Le Castella, lunedì 29 agosto andrà in scena lo spettacolo sinfonico “Quella Musica ma sentita”, un mix tra classico e jazz che si appresta a rivoluzionare il mondo della musica. L’evento, fortemente voluto dal grande maestro e direttore d’orchestra, Mario Leotta da sempre legato alla sua terra d’origine, si pone ha l’obiettivo di creare un nuovo di fare musica ma comunque rimanendo legati al passato, è in questo caso il passato risponde al nome di Helmut Zacharias, violinista tedesco degli anni ’70 che uno stile tutto suo aveva dato una nuova forma alla musica. Dopo un inizio di carriera da violinista che lo ha visto vincitore di numerosi riconoscimenti nazionali, Leotta è passato a fare il direttore d’orchestra mettendo subito in evidenza il suo grande talento. Tra le tante ha diretto la National Chamber Orchestra of Armenia per un importante concerto promosso dell’ambasciata italiana; ha poi diretto l’orchestra sinfonica di Sanremo e diverse altre orchestre in giro per l’Italia e spesso anche all’estero. Sul palco di Le Castella, insieme a Leotta che sarà al Violino, ci saranno tanti altri musicisti, tra cui Stefano Zavattoni, uno dei migliori pianisti al mondo, nonché grande arrangiatore e compositore spesso protagonista anche in Tv in programmi come Sanremo, Torno Sabato, Music For Asia, l’anno che verrà, concerti di Natale e molto altro. Alla batteria ci sarà Claudio Trinoli, al basso Graziano Bufani e alla chitarra Luca Pecchia, tre grandi musicisti di fama nazionale nel loro campo che hanno spesso lavorato al fianco di cantati noti. Insieme a loro anche l’orchestra d’Archi della Calabria. A raccontare qualche aneddoto di questa nuova squadra ci ha pensato lo stesso Leotta: “Quando insieme al mio amico fraterno Stefano Zavattoni abbiamo pensato a questo evento, abbiamo cercato di costruire qualcosa di unico e per farlo siamo partiti dal passato ispirandoci allo straordinario violinista tedesco Helmut Zacharias anche per ricordarlo nel ventennale della sua scomparsa”. “In questo concerto – continua il maestro Leotta – faremo ascoltare un po’ del suo particolare stile, un po’ della sua musica, ovviamente anche un po’ della nostra interpretazione. Quello che eseguiremo sarà della musica è un po’ come se non esistesse perchè utilizzata in maniera non predominante, pertanto questo stile merita un ascolto ancora più attento“. “E’ un progetto ambizioso che abbiamo deciso di far partire proprio da Le Castella, davanti al simbolo della Calabria e da qui registreremo anche il nostro primo concerto live che, speriamo, sia di lancio per il futuro”. “Intanto – conclude il Direttore – ci auguriamo di farvi sognare sotto le stelle della nostra amata terra e pertanto vi invitiamo a venirci a vedere, l’ingresso sarà aperto a tutti”.