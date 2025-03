“Fuscaldo… incontri diVersi”, annunciata la III edizione del Concorso Letterario Internazionale

L’Associazione Culturale Incontri diVersi, presieduta da Francesca Patitucci, promuove la terza edizione del Concorso Letterario Internazionale “Fuscaldo… incontri diVersi”, con il patrocinio del Comune di Fuscaldo e il sostegno dell’Associazione Il Borgo dei Presepi.

«Il concorso è un’occasione per autori e artisti di esprimere la propria visione e il proprio legame con la cultura e il territorio», afferma Francesca Patitucci, presidente dell’Associazione Incontri diVersi. «Ogni edizione conferma l’interesse crescente verso questa iniziativa, che valorizza la scrittura e l’arte in tutte le loro forme, e Fuscaldo è davvero il luogo ideale per accogliere questa rassegna, grazie alla sua storia e alla sua tradizione culturale. L’obiettivo è ampliare sempre più le opportunità, offrendo a chi partecipa un contesto in cui la creatività possa trovare spazio e riconoscimento».

Il concorso comprende diverse sezioni, pensate per valorizzare la varietà delle espressioni artistiche e letterarie. La poesia ha spazio con le categorie dedicate ai componimenti inediti in lingua italiana e in vernacolo, mentre la narrativa include sia i racconti brevi che i libri editi. L’arte figurativa è rappresentata dalla sezione dedicata alla pittura, mentre la drammaturgia trova espressione nelle opere teatrali. Per i giovani tra gli 11 e i 17 anni è stata istituita la sezione “Vienna e Francesco”, ispirata a San Francesco da Paola e alla figura di Vienna da Fuscaldo, sua madre, nata proprio nel borgo tirrenico.

La giuria assegnerà anche riconoscimenti speciali come Il Premio “I Luoghi del Cuore” che valorizza le opere che raccontano l’identità di un territorio, il Premio alla Carriera celebra personalità di rilievo nel panorama letterario, mentre il Premio Città Cultura è destinato a chi ha contribuito alla diffusione della cultura.

Le opere saranno valutate da una giuria qualificata, i cui componenti verranno resi noti al termine delle selezioni. Le candidature sono aperte fino al 31 maggio 2025, mentre la premiazione si terrà il 13 settembre a Fuscaldo, in una serata organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Borgo dei Presepi.

Il giorno successivo è prevista la visita al Convento di San Francesco di Paola, con una celebrazione liturgica e un incontro conviviale.