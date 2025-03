Cosenza: il 18 marzo incontro di Libera sul tema della memoria antimafia

A pochi giorni dallo svolgimento della Giornata della Memoria dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie , il 21 marzo a Trapani, il Presidio Libera di Cosenza incontra gli studenti del Liceo scientifico “Pitagora” – martedì 18 marzo alle 10.30 al Museo del Presente di Rende – per un incontro sul tema della memoria nel quale ripercorrere le attività che l’associazione fondata 30 anni fa da don Luigi Ciotti svolge sul territorio calabrese, alla luce del significato che ha la celebrazione del 21 marzo, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, per i familiari delle vittime e per chi ha intrapreso un percorso di partecipazione civile.

L’incontro condiviso si aprirà con i saluti della dirigente del “Pitagora” Alisia Rosa Arturi e della referente del Presidio Franca Ferrami . A seguire l’intervento del referente regionale di Libera Giuseppe Borrello e le testimonianze di Antonella Dodaro , figlia di Mario, ucciso nel 1982, e di Margherita Asta (in collegamento da remoto), a 40 anni dalla strage di Pizzolungo nella quale persero la vita la mamma e i fratellini di Margherita. A loro è dedicato il testo che l’attore e regista Lindo Nudo leggerà nel corso dell’incontro. Introduce e modera il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati .

L’iniziativa è patrocinata dal Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa”. L’incontro è aperto al pubblico.