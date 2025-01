Inaugurata a San Giovanni in Fiore la Statua dell’Abate Gioacchino

Si è tenuta oggi a San Giovanni in Fiore, con grande partecipazione della comunità, l’inaugurazione della statua dell’Abate Gioacchino donata alla Città dall’Artista Letizia Cucciarelli Migliorini.

La Statua è stata allocata su una gradinata appositamente ristrutturata per accogliere il volto di Gioacchino da Fiore e si trova alle spalle dell’Abbazia Florense.

L’evento ha visto la presenza di numerosi cittadini, tra cui molti bambini delle scuole locali, che hanno contribuito a rendere la cerimonia ancora più significativa e vibrante.

La Sindaca Rosaria Succurro ha aperto il discorso sottolineando l’importanza di Gioacchino da Fiore, pensatore e teologo del XII secolo la cui visione ha influenzato profondamente il pensiero occidentale. «Oggi celebriamo non solo un grande uomo di fede, ma anche un visionario il cui pensiero continua a ispirare e a stimolare riflessioni importanti», ha dichiarato Rosaria Succurro, aggiungendo che «è fondamentale che i nostri giovani conoscano e comprendano il messaggio di Gioacchino da Fiore, un messaggio di speranza e di unità che è più attuale che mai»

I giovani alunni hanno avuto l’opportunità di apprendere il pensiero di Gioacchino da Fiore e il suo impatto sulla cultura e la storia, così come tutti i partecipanti sono stati incoraggiati a riflettere sui temi dell’armonia e della collaborazione, valori centrali nel pensiero del grande Abate. I ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di fare domande all’artista, che ha risposto a tutte le loro sollecitazioni soddisfacendone il desiderio di conoscenza e di apprendimento.

«Questa statua non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo della nostra volontà di educare le nuove generazioni a valori fondamentali come la tolleranza, la pace e la cooperazione e per questo ringrazio di cuore l’artista Letizia Cucciarelli Migliorini che ha donato alla Città un’opera così significativa simbolo della storia e della cultura di San Giovanni in Fiore. Una donazione quindi molto importante, perché installare opere d’arte in Città è segno di grande maturità culturale e di ampie vedute», ha concluso la Sindaca Succurro.

La statua, realizzata con materiali di alta qualità e collocata in un’area accessibile a tutti, rappresenta un invito a tutti i cittadini a riscoprire e approfondire il pensiero di Gioacchino da Fiore, promuovendo una cultura di dialogo e rispetto reciproco.