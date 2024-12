A Santa Caterina Albanese la Festa dell’olio

Fervono i preparativi a Santa Caterina Albanese (CS) per la “Festa dell’ olio”, che si terrà domenica 22 dicembre 2024 in via A. Moro. L’ evento organizzato dall’ amministrazione comunale di Santa Caterina Albanese in collaborazione con l’ Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e la Regione Calabria, rappresenta un appuntamento unico e di rilievo per il territorio. << Stiamo lavorando ad un evento che metterà in risalto la nostra comunità e le sue eccellenze produttive – dichiara il Sindaco Davide Bufano -. ” La Festa dell’ olio ” non è solo un’occasione per celebrare uno dei prodotti d’eccellenza del territorio, ma anche un momento di aggregazione e di valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Un appuntamento che pone sotto i riflettori la parte produttiva della nostra economia locale – continua il Sindaco -. Una giornata ricca di iniziative per promuovere e alimentare quel profondo legame con la nostra terra e suoi migliori prodotti, tra percorsi degustativi di vini e tipicità gastronomiche della tradizione>>. In programma anche uno spazio culturale dal titolo: “Olivicoltura: storia, cultura e nutrizione. nuove prospettive per il futuro”. A cui prenderanno parte il Sindaco Davide Bufano, l’Assessore allo sviluppo agricolo Pantaleo Porcella, Giancarlo Statti Docente Unical, Ilenia Papa Biologa Nutrizionista, Emilio Vattimo NIP (Nazionale Italiana Pizzaioli), Amalia Ruffolo degustatore oleologo, Gerardo Greco degustatore oleologo, Massimino Magliocchi Presidente Consorzio Olio Calabria IGP, Luca Pignataro Presidente Cia Nord, Franco Aceto Presidente Coldiretti Regione Calabria, Fulvia Michela Caligiuri già Senatrice della Repubblica, Gianluca Gallo Assessore all’ Agricoltura Regione Calabria , Francesco Chiaravalle Consigliere Provincia di Cosenza. Protagonisti d’eccezione i frantoi e le attività locali, per dare spazio ad assaggi a base di olio. <<Una vera e propria immersione nei profumi e nei sapori, alla scoperta delle potenzialità e delle ricchezze del territorio è pronta ad accogliere i nostri cittadini e tanti visitatori >> – conclude il primo cittadino Davide Bufano – .