Le prossime iniziative della settimana al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza:

– venerdi 11 ottobre alle ore 17.00, è in programma un evento unico, promosso in partnership con l’Università della Poesia “Juan Ramon Jimenez” e con la rivista nazionale di poesia “La Vallisa”, la più longeva d’Italia. L’incontro si colloca nella sezione “Frammenti” della seconda edizione del “Festival Nazionale della Poesia di Cosenza 2024”;

– sabato 12 settembre alle ore 18.00, per la XXV Stagione Concertistica Internazionale “Autunno musicale” ospiteremo il concerto “Carillon” con Francesco Tizianel chitarrista, che suonerà suoi arrangiamenti di indimenticabili brani internazionali, uniti alle più famose musiche del piccolo e grande schermo;

– domenica 13 ottobre, torna la Giornata delle famiglie al Museo (@FaMU). Quest’anno, in cui il tema indicato a livello nazionale è “Museo green”, in collaborazione con l’Associazione culturale Mɛράκι, vi proponiamo un programma molto particolare per riflettere sull’impatto che luomo ha sull’ambiente. Il programma prevede che alle 9.30 ci si ritrovi alla biglietteria del Museo, da cui ci si muoverà alle 10.00 per una passeggiata verso il Vallone di Rovito. Durante il percorso si conoscerà la storia del luogo. Alle 10.15 i piccoli partecipanti saranno impegnati in una simulazione di scavo archeologico all’interno di un’area messa in sicurezza e preparata con “reperti” di età contemporanea (frammenti di carta, oggetti di plastica e vetro integri). Ritornati al Museo (verso le 11.30) ci sarà la fase di lavaggio, ricomposizione e schedatura dei reperti. Seguirà un momento di riflessione sull’impatto dell’uomo sull’ambiente e sull’importanza della raccolta differenziata. In caso di pioggia l’attività si svolgerà al coperto nel chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri.