Lunedì 28 ottobre alle ore 16,30, presso la parrocchia del Ss Crocefisso di Cosenza, il circolo di Nazione Futura presenta il libro “Bianca come il male”, uno straordinario racconto – si legge in un comunicato stampa – ad opera del giornalista Luca Maurelli e un ritratto su una storia di cocaina a Napoli. Oltre all’autore parteciperanno Vincenzo Campanella, responsabile del circolo territoriale di Nazione Futura, Ferruccio De Rose, psichiatra, Roberto Calabria, direttore del Serd, Gianfranco Bonofiglio, giornalista e docente , e Salvatore Monaco, psicoterapeuta della comunità di recupero Il Delfino.

Il libro di Maurelli – ha detto Vincenzo Campanella – è la fotografia di un malessere collettivo che attraversa diverse generazioni e che vede nel consumo di droghe un illusorio rifugio.

È un libro verità che descrive non solo una storia napoletana – ha aggiunto Campanella – ma un universo condiviso che va discusso e rispetto al quale la partecipazione è uno strumento valido di confronto e di discussione.