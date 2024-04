Intelligenza Artificiale e PMI, domani il seminario di Confindustria Cosenza

“Intelligenza Artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente” è il tema del seminario che si svolgerà domanimartedì 16 aprile 2024 alle ore 14:30 in Confindustria Cosenza.

Organizzata da Piccola Industria e Anitec-Assinform con il Comitato Piccola Industria di Unindustria Calabria, Confindustria Cosenza e il Digital Innovation Hub Calabria, l’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’innovazione, sensibilizzare e informare le piccole imprese sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Oltre agli esperti nazionali sul tema, saranno le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell’intelligenza artificiale, grazie alla presentazione di casi concreti in azienda e al confronto diretto con i partecipanti.

Introdurranno i lavori i presidenti Giovan Battista Perciaccante di Confindustria Cosenza, Daniele Diano del Comitato Piccola Industria Calabria e Fortunato Amarelli del Digital Innovation Hub Calabria. Interverranno per Anitec-Assinform il vicepresidente Domenico Favuzzi ed il coordinatore del guppo di lavoro sull’intelligenza artificiale Massimiliano Bellifemine. Le esperienze dal territorio sul tema saranno presentate da Giovanni Caliò (Caliò Informatica), Sergio Aquino (Gestioni Innovative Italia srl), Salvatore Iiritano (Revelis) e Sara Laurita (Wishinnovation).

Particolarmente atteso anche l’intervento del professore Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di matematica e informatica dell’Università della Calabria, coordinatore Task Force del Governo sull’IA, uno dei massimi esperti del mondo sul tema. I lavori, moderati dal direttore generale di Anitec-Assinform Eleonora Faina, saranno conclusi dal Presidente Piccola Industria Confindustria Giovanni Baroni.

“Sbaglia chi pensa che l’Intelligenza Artificiale sia una prospettiva ancora da definire oppure che sia appannaggio delle grandi multinazionali. Sicuramente il tasso di adozione, al momento, è decisamente più alto nelle grandi imprese rispetto alle PMI ma è innegabile che il mercato sia in fortissima crescita, dal momento che l’Intelligenza Artificiale è oramai accessibile a tutti. Insieme alla Piccola Industria, ad Anitec-Assinform, l’associazione italiana delle tecnologie dell’informazione legata a Confindustria e al Digital Innovation Hub Calabria – che rappresenta una rete virtuosa tra mondo delle imprese, della ricerca e delle università in Calabria – abbiamo inteso ospitare la decima tappa nazionale del roadshow, per spingere le imprese a un utilizzo diffuso e consapevole dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare la competitività delle stesse. Ringrazio gli illustri relatori che affronteranno il tema con noi per condividere conoscenze ed esperienze, da mettere al servizio di tutti”.