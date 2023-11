Capodanno in piazza con Max Pezzali: a Corigliano-Rossano si aspetterà il 2024 con uno dei cantautori più amati del panorama italiano

Sarà Max Pezzali ad animare il Capodanno di Corigliano-Rossano.

Dopo la prima edizione nel 2020 in Piazza Salotto e la ripresa, dopo la necessaria pausa per l’emergenza pandemica, nel 2023 in Piazza Bernardino Lefosse, ad animare la terza edizione del Capodanno di Corigliano-Rossano, in Piazza Salotto, sarà “un mito”: Max Pezzali.

Uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano e non solo, con oltre 7 milioni di dischi venduti (compresi quelli degli 883, il gruppo con cui ha iniziato) nel corso della sua carriera, in cui ha pubblicato complessivamente 21 album e 61 singoli e ha ricevuto svariati premi. Una carriera trentennale che ha celebrato a Roma in un concerto evento, il CIRCO MAX, tenutosi proprio al Circo Massimo della Capitale, stracolmo di 56.000 fans. Max ha scelto di essere in piazza a Corigliano-Rossano per il conto alla rovescia verso il 2024, con uno spettacolo che ripercorrerà la sua carriera ed è per questo che tutti saremo tutti lì, come recita la sua hit, “Siamo Io e Te”.

Quella di Max Pezzali e della sua carriera, scandita da una lunga serie di grandi successi, è stata una “tempesta perfetta”, come ha sottolineato lui stesso dietro le quinte di uno dei suoi concerti, anticipando lo spirito dello show che terrà a Corigliano-Rossano. Non solo un cantante, ma un autore tra i più importanti della scena musicale italiana, noto anche per la simpatia, come dimostra, anche, uno spot in onda in questi giorni che lo vede protagonista.

Sarà una festa intergenerazionale, un viaggio con musica e parole partito con le musicassette ed ancora attuale oggi, nell’epoca delle piattaforme digitali. Un altro spettacolo imperdibile per aprire le porte al nuovo anno, grazie all’impulso dell’Amministrazione Comunale, che sancisce come Corigliano-Rossano si presenti ormai come una delle più importanti città per lo spettacolo e gli eventi artistici e musicali.

L’evento è prodotto da Vivo Concerti e distribuito per la Regione Calabria da Ticket Service Calabria.