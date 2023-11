A Cariati arriva il primo convegno di “Fatto in Calabria”: sabato 11 novembre l’incontro con gli imprenditori del territorio

“La Calabria è una terra ricca in tantissimi ambiti e non da meno in quello imprenditoriale. C’è tanta di professionalità che riscontriamo nell’artigianato come nell’agricoltura ma anche in settori più particolari. Aziende e professionisti che non hanno nulla da invidiare a nessuno.

La nostra è una realtà che ha bisogno di maggior fiducia e consapevolezza dei propri mezzi e che necessita di una promozione positiva e propositiva” – a dirlo è Cataldo Formaro, professionista di Cariati nel settore dell’interior designer che ha maturato una esperienza globale, in tutti i continenti e che in “Fatto in Calabria” riveste il ruolo di delegato territoriale per l’alto Ionio cosentino.

Formaro, insieme alla Presidente dell’associazione Katia Oliva ed ai numerosi soci, sarà presente al primo convegno di “Fatto in Calabria” organizzato nell’alto Ionio cosentino, che si terrà sabato 11 novembre alle ore 16:30 a Cariati, presso il museo Civic. “Sono onorata e compiaciuta per l’impegno costante dei soci di Fatto in Calabria che quotidianamente lavorano per la bella calabresità da raccontare e sostenere attraverso gli incontri attivi su tutto il territorio regionale condividendo la mission dell’associazione” – dice la Presidente Katia Oliva.

“Un impegno – continua Oliva – che ci sta vedendo crescere ma soprattutto ci vede raccogliere consensi in diversi ambiti produttivi, segno che nella nostra regione è stata presa la giusta via per migliorare il brand Calabria”. Alla presenza del sindaco di Cariati, Cataldo Minò, i soci di Fatto in Calabria relazioneranno in base anche alle proprie esperienze imprenditoriali condividendole con i presenti e dando modo di aprire il dibattito ed il confronto con gli imprenditori del luogo.

“Qualora non fosse ancora giunto il nostro invito alla partecipazione, invitiamo tutti ad essere presenti sabato prossimo per costruire progetti lungimiranti ed utili allo sviluppo della nostra regione” – conclude la presidente Oliva.