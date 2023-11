Cittadinanza onoraria di Diamante conferita al prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella

“E’ una cittadinanza che mi viene conferita come atto di omaggio alla funzione di Prefetto che sto svolgendo in questa provincia e ho avuto la piena sensazione che non si tratta di un atto rituale ma dell’atto di affetto di una comunità che vuole condividere con me la passione e l’impegno che profondo nella mia attività”. Lo ha detto la prefetta di Cosenza Vittoria Ciaramella nell’accogliere la Cittadinanza onoraria di Diamante conferitale nel corso del Consiglio comunale straordinario tenutosi ieri pomeriggio.

E’ stato il sindaco Ernesto Magorno a esprimere parole di gratitudine e a leggere le motivazioni della Cittadinanza onoraria a Vittoria Ciaramella: “Per gli alti meriti professionali e umani, il profondo senso del dovere e l’encomiabile impegno con cui, quotidianamente, opera in un continuo e proficuo rapporto di collaborazione e confronto con le Istituzioni, a difesa della nostra Repubblica, della legalità e della sicurezza. Nello svolgere la funzione di rappresentante del governo sul territorio, ha sempre dimostrato grande competenza, sensibilità e capacità di ascolto, divenendo nel corso degli anni un solido punto di riferimento di indubbio valore per la Città di Diamante, verso la quale non ha mai perso occasione di manifestare attenzione e amicizia e dove ogni volta ritorna con particolare affetto ed entusiasmo”.