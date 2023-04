“Corri e cammina per la pace”: tutto pronto a Corigliano-Rossano per la 32esima edizione

Il 30 aprile, torna a Corigliano-Rossano, la 32ª edizione della “Corri e cammina per la pace”. Il tradizionale evento, dopo anni di fermo, ha ripreso a vivere lo scorso anno per forte volontà dell’amministrazione comunale. Si tratta camminata ludico-motoria di circa cinque km, che tocca alcuni dei punti più caratteristici del patrimonio artistico e naturalistico della città, con partenza da viale De Rosis e arrivo in Piazza Steri. Scopo dell’evento è quello di incrementare la promozione del benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e la condivisione di un momento di unione e aggregazione sociale per tutta la cittadinanza.

Previsto il servizio di navette gratuito con partenza dalle 8 dall’Agip di Corigliano e con fermate a Villa Margherita e a Piragineti, arrivo su Via Nazionale, lato scuola Roncalli. Il rientro è previsto a fine manifestazione da Piazzale Noce, con soste alla Stazione Ferroviaria, Piragineti, Agip, Villa Margherita.

I partecipanti possono percorrere la distanza anche a “passo libero”. Durante la manifestazione verrà garantita l’assistenza medico – sanitaria e saranno presenti punti ristoro per la distribuzione dell’acqua.

L’iscrizione darà diritto al kit di partecipazione, che potrà essere ritirato al punto accoglienza alla partenza. Sarà possibile iscriversi direttamente domenica 30 aprile (entro e non oltre le 9) al punto accoglienza. Inoltre, è possibile inserire il nome della scuola di appartenenza, così da partecipare alla gara per la scuola più numerosa. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia.

PROGRAMMA

Accoglienza e ritrovo: a partire dalle ore 8:30 Viale Luca De Rosis

Partenza: ore 10 viale De Rosis– Arrivo: piazza Steri

È vietato partire prima del via ufficiale. I partecipanti che entrano nella zona di partenza non potranno più uscire dalla stessa se non dopo la partenza. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia.

PERCORSO

Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare. È di circa km 5, questo il dettaglio:

Partenza da viale De Rosis (davanti l’ufficio anagrafe)

Svolta a sinistra lungo Via Enrico Fermi

Svolta a sinistra su Viale Margherita

Svolta su Via Torre Pisani;

Sp 250

Via San Nilo

Arrivo Piazza Steri