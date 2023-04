Castrovillari: il 2 maggio, nella Chiesa di San Girolamo, in videocollegamento da Milano, la presentazione del libro Il Senso Religioso di Don Giussani con la prefazione di Bergoglio

“Una scoperta che esalta la ragione come capacità di rendersi conto della realtà secondo la totalità dei suoi fattori”.

E’ il Cuore e guida del libro “Il senso religioso” di monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, che la sera del 2 maggio, grazie ad una presentazione, in video collegamento dal Teatro Dal Verme di Milano, verrà riproposto a quanti parteciperanno nel salone parrocchiale di San Girolamo, a Castrovillari, a partire dalle ore 21, affermando, con testimonianze, l’esperienza elementare di ciascun uomo tra le domande continue sul significato della vita e di tutto ciò che accade.

Sulla nuova edizione dell’opera (pubblicata la prima volta nel 1966) , che accoglie una prefazione di Jorge, Mario Bergoglio, l’attuale Papa Francesco, un interessante dialogo con Javier Prades, rettore dell’Università ecclesiastica “San Dàmaso di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica, introdotto dal presidente nazionale della Fraternità di CL, Davide Prosperi.

Un’occasione per comprendere ed approfondire come il cristianesimo, mosso dall’impeto del senso religioso, sorprende quella Risposta imprevedibile e ragionevole che abbraccia, nel profondo, il desiderio di ciascuno di essere voluto bene e di vedere compiuto il proprio destino.

Da qui l’invito a partecipare al gesto, aperto a tutti, per incontrare ciò che ciascuna umanità intuisce per la verità e felicità della propria esistenza.