Terranova da Sibari partner del progetto “Turismo delle Radici”

Orgoglioso e felice afferma il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi, per l’opportunità di far parte del progetto “Turismo delle Radici” sottoscrivendo il protocollo di intesa “Radici Calabresi” coordinati dalla Prof.ssa Sonia Ferrari e dalla Dott.ssa Tiziana Nicotera. Si tratta del primo progetto in Italia, dedicato al turismo delle radici, insieme e con il contributo del Ministero degli Esteri e della Cooperazione degli Affari Esteri, frutto di una ricerca condotta dall’Università della Calabria.

Afferma il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi: il turismo delle radici è il nuovo trend del turismo internazionale, e anche un’opportunità dedicata ai nostri conterranei Italiani e Calabresi nel mondo. Abbiamo subito sposato il progetto “Turismo delle Radici”, con tutta la Giunta Comunale e in particolare insieme al delegato al turismo Avv. Massimiliano Esposito, che, da oltre 5 sta lavorando con vari professionisti, sul progetto turismo e sul marketing turistico, in modo da far parte di un grande progetto sul turismo internazionale, rafforzando, tramite questo importate progetto turistico, il senso di appartenenza e il legame tra Terranova da Sibari e i Calabresi nel mondo.

Ricorda il sindaco Lirangi: da tempo si sta lavorando ad un progetto turistico importante con il supporto del nostro promoter turistico Giulio Pignataro che da 5 anni si occupa della promozione turistica della nostra città, con ottimi risultati, e nuovi flussi di turisti Italiani e stranieri. Il progetto “turismo delle Radici” che sta seguendo anche il Promoter Pignataro porterà, di sicuro ad un ulteriore flusso di turisti. Dichiara il delegato al turismo Avv. Massimiliano Esposito: abbiamo raggiunto ottimi risultati sul turismo. Molto si è fatto, ma molto si potrà e dovrà fare ancora in futuro. Noi crediamo nella potenzialità di questo progetto turistico, ecco perchè proponiamo, insieme alle associazioni locali, proponiamo e facciamo conoscerei prodotti locali e le bellezze storiche/culturali della nostra città. Proponiamo, a tal proposito, un offerta che si basa sul turismo esperenziale, turismo lento e il turismo religioso. Molti tour operator, associazioni e turisti hanno visitato negli ultimi 4 anni la nostra realtà turistica, ed assaporato la nostra conosciutissima degustazioni prolungata dei prodotti locali a km 0, come ad esempio le vecchierelle ( crespelline fritte dalle nostre signore del centro anziani), vero prodotto identitario. Siamo sicuri che anche il nuovo progetto internazionale sul turismo delle radici, veicolerà dal 2024 nuovi flussi di turisti provenienti da tutto il mondo, i quali, saranno accolti con il sorriso, l’accoglienza, la disponibilità, la cultura e cibo della cucina calabrese.

Il delegato al turismo Avv. Massimiliano Esposito e il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi, formulno i migliori auspici alla nuova costituenda associazione “Radici Calabresi”, specializzata, come detto, nel Turismo delle Radici. Come primo step, proprio ieri, si è concluso l’iter procedurale relativo al Bando delle Idee “Turismo delle radici” del MACEI.

Infine, la stessa costituenda associazione “Radici Calabresi” afferma: ci teniamo a ringraziare i circa 400 partners – tra enti pubblici, ecclesiastici e privati – regionali, nazionali ed internazionali che hanno “sposato” la nostra idea progettuale e la nostra visione sul Turismo delle Radici.

Radici Calabresi, a prescindere da tutto, si strutturerà ed inizierà un percorso virtuoso, lungimirante e capillare tra i territori e le comunità calabresi.

Si crede fortemente in uno sviluppo territoriale sostenibile e responsabile, attraverso una rete operativa e competente.