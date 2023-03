Convegno su violenza intrafamiliare, Loizzo: “Agire sulla prevenzione”

“La prevenzione della violenza intrafamiliare è un percorso che riguarda sia gli aspetti culturali che quelli sociali”. Lo ha detto l’on Simona Loizzo, deputato della Lega, aprendo l’affollato convegno di stasera alla Sala Quintieri del Teatro Rendano, a Cosenza.

L’incontro è iniziato con un minuto di silenzio in onore delle vittime di Cutro e con una toccante lettura della giovanissima studentessa liceale, Carolina Berardelli.

“Ringrazio Mario Spagnuolo – ha detto Loizzo – procuratore della Repubblica dì Cosenza, strenuo difensore della legalità e uomo di grande cultura. Come parlamentare – ha detto Loizzo – e come donna sono impegnata a promuovere tutte le iniziative legislative possibili per venire incontro alle donne”.

Un concetto ribadito da Simonetta Matone , deputato di Forza Italia e magistrato e da Matilde Lanzino, responsabile del centro intitolato a Roberta, che accoglie donne vittime di violenza.

Spagnuolo ha sottolineato la crescita esponenziale dei codici rossi con un intervento tempestivo da parte della procura e delle forze dell’ordine .

Il convegno, moderato dalla giornalista Rai, Cecilia Primerano, ha registrato anche l’intervento del prefetto del capoluogo, Vittoria Ciaramella